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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auffahrunfall auf der Extertalstraße - Zwei Leichtverletzte

Rinteln (ots)

(Thi) Am Montag gegen 13:55 Uhr kam es auf der Extertalstraße (L 435) in Rinteln zu einem Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich auf der Extertalstraße ein Rückstau gebildet. Ein 65-jähriger Pkw-Fahrer erkannte das Stauende offenbar zu spät und fuhr auf einen vorausfahrenden Transporter auf.

Durch den Zusammenstoß wurden der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs sowie ein fünfjähriges Kind, das sich als Mitfahrer im Fahrzeug befand, leicht verletzt. Das Kind wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Pkw des 65-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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