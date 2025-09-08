Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zeugenaufruf nach E-Scooter-Diebstahl
Bückeburg (ots)
(Gav) Die Polizei Bückeburg sucht Zeugen zu einem Diebstahl, der sich am Sonntag, den 07.09.2025, zwischen 13:10 Uhr und 17:50 Uhr an den Fahrradständern am Bahnhof in Bückeburg ereignete.
Die unbekannte Täterschaft entwendete den mit einem Schloss gesicherten E-Scooter eines 41-jährigen Bückeburgers.
Der Schaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.
Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Bückeburg unter der Telefonnummer 05722 28940 zu melden.
