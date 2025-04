POL-NI: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Nienburg (ots) - (baz) Im Zeitraum zwischen 20:00 und 20:10 Uhr wurde am Sonntag, den 27. April 2025, in Nienburg, am Kirchplatz, ein rotes abgeschlossenes Damenfahrrad der Marke Victoria, Modell Tresato entwendet. Das Fahrrad war mittels Schloss an einem Metallzaun in Höhe der Kirche/Poststraße gesichert. Die 37-jährige Geschädigte erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Schadenshöhe beläuft sich auf über 3000 ...

