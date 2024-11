POL-STH: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndnung nach dem Dejan-Luca

Stadthagen (ots) - In der Zeit von Montag, 03.11.2024, 17 Uhr, bis Dienstag, 04.11.2024, 09 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße 54 in Stadthagen zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Personen beschädigten eine dortige weiße Wand (Ecke Windmühlenstraße) durch den Schriftzug "ACAB" in roter Farbe. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. ...

