POL-NI: Rehburg-Loccum - Vermisste Person - Polizei bittet um Mithilfe

Nienburg (ots) - (Oth) Am Mittwoch, den 17.04.2024 kollidierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 13:46 Uhr und 13:50 Uhr mit einem MAN Ranger eines 30-Jährigen aus Hassel. Der MAN stand zum Unfallzeitpunkt in der Bahnhofstraße am Straßenrand. Es entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Polizei Hoya hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich unter 04251 /6728-0 zu ...

mehr