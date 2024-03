POL-NI: Nienburg - Öffentlichkeitsfahndung nach einem 86-jährigen Vermissten

Obernkirchen (ots) - (ma) Ein Zeuge beobachtete am Dienstag gegen 17.40 Uhr, wie ein Autofahrer in Obernkirchen an einer abgestellten gelben Mülltonne an der Langen Straße anhielt und einen offensichtlich mitgebrachten Plastikkanister mit Flüssigkeitsinhalt darin entsorgte. Anschließend sei der Mann mit einem Pkw Opel davongefahren. Der Zeuge notierte sich das Autokennzeichen und informierte die Polizei Bückeburg. Die Beamten fanden einen Kanister mit der Aufschrift ...

