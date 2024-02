Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Öffentlichkeitsfahndung nach Raubüberfall auf Tabakwarengeschäft vom 05.02.2024 in Rinteln

Rinteln (ots)

(jwp) Wie bereits am 06.02.2024 berichtet kam es am Montag, den 05.02.2024, gegen 11:05 Uhr zu einem Raubüberfall auf ein Tabakwarengeschäft in der Braasstraße in Rinteln. Der Täter hatte die Verkäuferin mit einer Schusswaffe bedroht und die Herausgabe der Tageseinnahmen gefordert. Beim Verlassen des Tatortes konnte der unmaskierte Täter durch eine Überwachungskamera gefilmt werden.

Das Amtsgericht Bückeburg hat nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Beschluss erlassen, dass die Fotos der bislang unbekannten Person veröffentlicht werden dürfen.

Wer die Person auf den Fotos kennt und Hinweise auf die Identität der Person geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Rinteln unter der Telefonnummer 05751/9646-0 in Verbindung zusetzen.

