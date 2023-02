Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rosenmontag werden Einsätze auch einmal in Reime verpackt

Rinteln (ots)

(swe). Der ansonsten eher schlichten Einsatz der Rintelner Polizei zu einer in der Sparkassenfiliale liegenden Frau am frühen Morgen des Rosenmontags hat in der polizeilichen Aufarbeitung allerdings so viel Charme, dass er den Leser*innen nicht vorenthalten werden soll. Im Einsatzbericht des Polizeikommissars Sassenberg steht nämlich erheiternd:

"Die Moni hat erst ihr ganzes Geld verprasst und dann den Bus verpasst. Völlig niedergeschlagen wärmte sie sich bei den Geldanlagen. Dort wusste sie nun auch nicht mehr weiter und schlief neben dem Geldausgabeschalter. Schließlich wurde Moni vom Wachmann wachgerüttelt. Dem hat sie ihr Herz ausgeschüttet. Die Polizei brachte sie am Ende nach Hause und schickte eine Kostenrechnung ins Armenhause!"

Bleibt dem Verfasser dieser Pressemeldung nur noch zu sagen: "Rinteln Helau!"

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell