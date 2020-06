Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fundhunde; Herrchen gesucht

Bild-Infos

Download

31619 Binnen, OT Glissen (ots)

(ber) Am 07.06.2020 ist der Polizei Hoya gemeldet worden, dass sich zwei frei laufende Hunde auf einem Acker angrenzend zur Straße "Baumschulenweg" befinden sollen. Die Hunde seien augenscheinlich schon länger herrenlos unterwegs und scheinen erschöpft zu sein. Vor Ort können die Mischlingshunde (siehe Bild) mithilfe der tatkräftigen Unterstützung der Meldenden und Nachbarn an die Leine gelegt werden. Beide Hunde scheinen sehr zutraulich und menschlichen Kontakt gewöhnt zu sein. Da der Eigentümer der Hunde vorerst nicht ermittelbar ist, sind die Hunde in das Tierheim Schessinghausen verbracht worden. Der Eigentümer möge sich bitte unter Tel.: 05027/724 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg







Polizeikommissariat Hoya







Hasseler Steinweg 4



27318 Hoya







Telefon 04251/93464-0







http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell