Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrraddiebstähle/-beschädigungen in Haste am Bahnhof

Haste (ots)

(He.) Am 28.08.2019, um 21:00 Uhr, wurde der Polizei Bad Nenndorf der Diebstahl eines Fahrradsattels am Bahnhof Haste mitgeteilt. Die Geschädigte, ein 13-jähriges Kind, teilte der Polizei mit, dass sie ihr Fahrrad im Fahrradport hinter dem Bahnhof (am Wald) abgestellt hatte. Als sie auf den Unterstand zukam, beobachtete sie eine männliche Person, die in der Nähe ihres Fahrrades mit einem Sattel augenscheinlich gegen ein anderes Fahrrad schlug. Als sie näherkam, entfernte sich die Person, blieb aber in Sichtweite zum Fahrradport stehen. Die Zeugin habe ihr Fahrrad aufgeschlossen und habe festgestellt, dass ihr Sattel entfernt wurde. Zu diesem Zeitpunkt sei ihr klargeworden, dass die männliche Person vermutlich mit ihrem Sattel an dem anderen Fahrrad herumhantiert hatte. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 18-25 Jahre alt - ca. 183 cm groß - südeuropäisches Aussehen - schlank - schwarze, kurze Haare mit leichtem Cut an den Seiten - bekleidet mit etwas orangefarbenen, einer schwarzen Jacke und Turnschuhen

Die Zeugin hat umgehend ihre Eltern sowie die Polizei verständigt. Der Täter hatte sich in der Zwischenzeit vom Tatort entfernt.

Die Fahrräder, an dem sich der Täter zu schaffen machte, können wie folgt beschrieben werden:

- Mountainbike - möglicherweise Hersteller BULLS - Farbe: gelb-orange/schwarz/weiß,

sowie ein

- Damenrad - Marke SCOOP - 28er Reifengröße - schwarzer Sattel - mit Abus-Kettenschloss gesichert - ohne Fahrradrahmennummer

An diesen Fahrrädern konnten Beschädigungen festgestellt werden. Augenscheinlich hatte der Täter versucht, das Kettenschloss unter Zuhilfenahme des Sattels aufzuhebeln. Im Rahmen der polizeilichen Aufnahme wurden im Fahrradport "Bahnhofsvorplatz" zusätzlich noch folgende Fahrräder festgestellt, die vermutlich auch von dem Täter beschädigt wurden bzw. versucht wurde diese zu entwenden: 1) ein gelbes Damenrad

- Marke MURANO mit dem aufgeklebtem Schriftzug Antje - schwarze Schutzbleche mit grünen Punkten - grüne Kettenkasten - grüner Lenker - ca. 21 Gänge

mit der Rahmennummer: AC8J03490B An diesem Fahrrad fehlte der Sattel aus dem Schnellspanner. Weitere Beschädigungen wurden nicht festgestellt. 2) ein schwarz/blau/grünes Mountainbike

- Marke HAIBIKE, Edition 7.40 - ohne Schutzbleche - blaue Griffe - ca. 21 Gänge

mit der Rahmennummer: YB50208039

Die Polizei Bad Nenndorf bittet um Zeugenhinweise zu diesem Vorfall. Zeugen die die beschriebene Person in der Zeit von 20:40 Uhr bis 21:00 Uhr am Bahnhof Haste gesehen haben und Hinweise zu der Identität geben können, mögen sich bitte unter der Telefonnummer 05723/94610 melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bad Nenndorf

Kurhausstraße 4

31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723/94610

E-Mail: poststelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg