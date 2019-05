Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fiese Betrugsmasche

Rinteln (ots)

(swe). Ein bislang unbekannter Beschuldigter legte eine 54-jährige Rintelnerin auf eine perfide Art und Weise rein und erlangte so 50.000 Euro Bargeld. Er nahm Kontakt auf zu der Frau über eine Dating-App und traf sich mit ihr auch in Spanien, wo er der Frau eine Schenkung in Höhe von 28 Millionen Euro versprach. Er zeigte der Dame auch das Geld und als sie jetzt von ihm einen Anruf aus Frankreich bekam, in dem er ihr sagte, er benötige dringend 50.000 Euro, um aus einer Haft frei zu kommen, überwies sie ihm das Geld auch. Erst bei einer erneuten Forderung des Mannes, der sich "Larry Bush" aus dem amerikanischen Longwood nannte, wurde sie misstrauisch. Die Polizei rät deshalb bei Geldforderungen unbedingt zur Vorsicht. Betrügern gelingt es immer wieder, sich das Vertrauen anderer Menschen zu erschleichen und sie um ihr Geld zu bringen.

