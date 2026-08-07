PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall mit drei Verletzten - Radfahrerin schwer verletzt

POL-HM: Verkehrsunfall mit drei Verletzten - Radfahrerin schwer verletzt
  • Bild-Infos
  • Download

Hameln (ots)

Am Donnerstag, 06.08.2026, kam es gegen 17:04 Uhr im Bereich der Fischbecker Straße / Langes Kreuz in Hameln zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Eine 54-jährige Radfahrerin erlitt schwere Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 33-jährige Frau mit einem Pkw die Straße Langes Kreuz und beabsichtigte, auf die Fischbecker Straße abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten Pkw einer 47-jährigen Frau.

Durch die Kollision wurde der Pkw der 47-Jährigen auf den Gehweg geschleudert. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 54-jährigen Radfahrerin.

Die 33-jährige sowie die 47-jährige Pkw-Fahrerin wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die 54-jährige Radfahrerin erlitt schwere Verletzungen. Ein elf Monate altes Kind, das sich im Fahrzeug der 33-Jährigen befand, blieb unverletzt.

Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme sowie der Bergung der beteiligten Fahrzeuge musste die Bundesstraße vollständig gesperrt werden. Hierdurch kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Vollsperrung konnte gegen 19:00 Uhr aufgehoben werden.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Entgegen der ersten Pressemitteilung ist das Alter der verletzten Radfahrerin 54 Jahre, nicht 71 Jahre.

Rückfragen bitte an:

Robert Oey
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: Tel.: +49 (0)5151/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2026 – 15:04

    POL-HM: Zwei Linienbusse in Hameln unbefugt in Gebrauch genommen

    Hameln/Barsinghausen/Wunstorf (ots) - In der Nacht von Dienstag, 4. August 2026, auf Mittwoch, 5. August 2026, wurden zwei Linienbusse von einem Abstellgelände in Hameln unbefugt in Gebrauch genommen. Nach bisherigen Erkenntnissen verließen beide Busse gegen 01:14 Uhr das Betriebsgelände. Anhand der in den Fahrzeugen verbauten GPS-Technik konnten die Fahrtstrecken im Nachhinein nachvollzogen werden. Einer der Busse ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 07:43

    POL-HM: Meldung über Schussabgabe - Polizei stellt Softairwaffe sicher

    Hameln (ots) - Emmerthal/Lüntorf. Am Mittwoch, 05.08.2026, wurde der Polizei gegen 13:07 Uhr gemeldet, dass eine männliche Person aus dem Fenster eines Mehrparteienhauses mehrfach mit einer Pistole geschossen haben soll. Der 21-jährige Beschuldigte wurde kurz nach dem Vorfall als Fahrer eines Pkw angetroffen und kontrolliert. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren