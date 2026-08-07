Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall mit drei Verletzten - Radfahrerin schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Hameln (ots)

Am Donnerstag, 06.08.2026, kam es gegen 17:04 Uhr im Bereich der Fischbecker Straße / Langes Kreuz in Hameln zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Eine 54-jährige Radfahrerin erlitt schwere Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 33-jährige Frau mit einem Pkw die Straße Langes Kreuz und beabsichtigte, auf die Fischbecker Straße abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten Pkw einer 47-jährigen Frau.

Durch die Kollision wurde der Pkw der 47-Jährigen auf den Gehweg geschleudert. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 54-jährigen Radfahrerin.

Die 33-jährige sowie die 47-jährige Pkw-Fahrerin wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die 54-jährige Radfahrerin erlitt schwere Verletzungen. Ein elf Monate altes Kind, das sich im Fahrzeug der 33-Jährigen befand, blieb unverletzt.

Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme sowie der Bergung der beteiligten Fahrzeuge musste die Bundesstraße vollständig gesperrt werden. Hierdurch kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Vollsperrung konnte gegen 19:00 Uhr aufgehoben werden.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Entgegen der ersten Pressemitteilung ist das Alter der verletzten Radfahrerin 54 Jahre, nicht 71 Jahre.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell