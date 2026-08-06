Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zwei Linienbusse in Hameln unbefugt in Gebrauch genommen

Hameln/Barsinghausen/Wunstorf (ots)

In der Nacht von Dienstag, 4. August 2026, auf Mittwoch, 5. August 2026, wurden zwei Linienbusse von einem Abstellgelände in Hameln unbefugt in Gebrauch genommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließen beide Busse gegen 01:14 Uhr das Betriebsgelände. Anhand der in den Fahrzeugen verbauten GPS-Technik konnten die Fahrtstrecken im Nachhinein nachvollzogen werden.

Einer der Busse wurde am frühen Mittwochmorgen in Barsinghausen abgestellt aufgefunden.

Der zweite Bus wurde anschließend offenbar weiter bis nach Wunstorf gefahren. Ein Anwohner meldete gegen 07:00 Uhr einen auffällig, in einer Sackgasse im Ortsteil Luthe, abgestellten Linienbus. Das Fahrzeug stand dort teilweise auf dem Gehweg. Einsatzkräfte stellten fest, dass der Bus äußerlich und im Innenraum keine erkennbaren Beschädigungen aufwies. Nach den GPS-Daten war das Fahrzeug gegen 06:20 Uhr in Wunstorf-Luthe abgestellt worden. Hinweise auf die Personen, die den Bus geführt hatten, liegen derzeit nicht vor.

Beide Fahrzeuge konnten durch Mitarbeiter der betroffenen Busunternehmen zurückgeführt werden.

Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen des unbefugten Gebrauchs von Kraftfahrzeugen eingeleitet. Ob beide Taten durch dieselben Personen begangen wurden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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