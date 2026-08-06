Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Meldung über Schussabgabe - Polizei stellt Softairwaffe sicher

Hameln (ots)

Emmerthal/Lüntorf. Am Mittwoch, 05.08.2026, wurde der Polizei gegen 13:07 Uhr gemeldet, dass eine männliche Person aus dem Fenster eines Mehrparteienhauses mehrfach mit einer Pistole geschossen haben soll.

Der 21-jährige Beschuldigte wurde kurz nach dem Vorfall als Fahrer eines Pkw angetroffen und kontrolliert. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Gegen den Mann wurde daher auch ein Verfahren wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Cannabis eingeleitet.

Der Beschuldigte bestritt eine Schussabgabe und gab an, lediglich Knallkörper aus dem Fenster geworfen zu haben. Bei einer mit seinem Einverständnis durchgeführten Durchsuchung der Wohnung fanden die Einsatzkräfte eine Softairwaffe. Die Waffe wurde sichergestellt. Personen wurden nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Im Rahmen des Einsatzes kam es zu einer kurzfristigen Sperrung der Straße vor dem Tatobjekt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell