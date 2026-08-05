Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Cannabisplantage in leerstehendem Gebäude entdeckt - Drei Personen vorläufig festgenommen

Hessisch Oldendorf (ots)

Hessisch Oldendorf (Hemeringen) - Am Dienstag (04.08.2026) gegen 17:25 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei nach einem Hinweis aus der Bevölkerung auf starken Cannabisgeruch sowie Personenverkehr an einem augenscheinlich leerstehenden Gebäude im Ortsteil Hemeringen entsandt.

Die eingesetzten Polizeikräfte konnten die gemeldeten Wahrnehmungen vor Ort bestätigen. An der Rückseite des Gebäudes trafen sie auf eine 33-jährige Frau, die sich nach Erkennen der Einsatzkräfte in das Gebäude begab und die Tür hinter sich verschloss.

Das Gebäude wurde daraufhin mit Unterstützungskräften umstellt. Im weiteren Verlauf verließ ein 34-jähriger Mann das Gebäude und trat mit den Einsatzkräften in Kontakt. Ein weiterer 36-jähriger Mann versuchte zeitgleich, über das Dach auf ein angrenzendes Grundstück zu flüchten. Dabei verletzte er sich leicht. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen. Die 33-jährige Frau konnte anschließend zum Öffnen der Tür bewegt und ebenfalls vorläufig festgenommen werden.

Bei der anschließenden Überprüfung des Gebäudes wurde eine Indoor-Cannabisplantage festgestellt. Zudem wurden weitere Cannabisprodukte aufgefunden und sichergestellt.

Die polizeilichen Maßnahmen sowie die Ermittlungen dauern an und werden durch das zuständige Fachkommissariat der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden geführt.

Bei den vorläufig festgenommenen Personen handelt es sich um zwei Männer im Alter von 34 und 36 Jahren sowie eine 33-jährige Frau.

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