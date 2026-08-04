Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf Campingplatzparkplatz in Rühle

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Bodenwerder (ots)

Rühle - Bereits am Donnerstag, 30.07.2026, kam es auf dem Gästeparkplatz des Campingplatzes "Rühler Schweiz" in Rühle zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde zwischen 20:00 Uhr und 23:24 Uhr ein ordnungsgemäß abgestellter weißer Opel mit Holzmindener Kennzeichen durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der oder die bislang unbekannte Fahrzeugführer/in entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern oder die Feststellung der Personalien zu ermöglichen.

An dem Opel entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei Bodenwerder hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, zum verursachenden Fahrzeug oder zur unfallverursachenden Person geben können, sich unter der Telefonnummer 05533/40831-0 zu melden.

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