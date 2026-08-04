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Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Traktor gerät während Feldarbeiten in Brand - Hoher Sachschaden

Salzhemmendorf (ots)

Am Montag (03.08.2026), gegen 19:43 Uhr, kam es in Salzhemmendorf zum Brand eines Traktors mit angehängter Rundballenpresse.

Nach bisherigen Erkenntnissen führte der Fahrzeugführer landwirtschaftliche Arbeiten auf einem Feld durch. Während der Arbeiten bemerkte er einen ungewöhnlichen Geruch und verließ vorsorglich mit dem Traktor das Feld in Richtung eines angrenzenden Wirtschaftsweges. Kurz darauf schlugen Flammen aus dem Bereich des Auspuffs, woraufhin das Fahrzeug in Brand geriet. Eigene Löschversuche blieben erfolglos. Das Feuer griff teilweise auf die angehängte Rundballenpresse über.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Traktor brannte vollständig aus. Die Rundballenpresse wurde durch das Feuer leicht beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 140.000 Euro geschätzt. Der Fahrzeugführer sowie dessen zehnjähriger Sohn, der sich während der Arbeiten mit im Traktor befand, blieben unverletzt.

Durch den Brand entstand zudem Flurschaden auf angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen.

Während der Löscharbeiten erlitt ein Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr durch das Platzen eines Reifens ein Knalltrauma und wurde leicht verletzt.

Nach dem derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen ist von einem technischen Defekt als Brandursache auszugehen.

Rückfragen bitte an:

Robert Oey
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: Tel.: +49 (0)5151/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

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