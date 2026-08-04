Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gestohlener Opel aufgefunden

Tatverdächtiger alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Montag (03.08.2026) hat die Polizei in Hessisch Oldendorf einen zuvor entwendeten Opel aufgefunden und einen 48 Jahre alten Tatverdächtigen an dem Fahrzeug angetroffen.

Der Opel einer 75-jährigen Frau war am Samstag (01.08.2026), gegen 20:00 Uhr, in der Oberen Brückenstraße entwendet worden. Am Montag erhielt die Geschädigte einen Hinweis, dass ihr Fahrzeug kurz zuvor durch den Ortsteil Fuhlen gefahren sei.

Die Polizei leitete daraufhin umgehend eine Fahndung ein. Einsatzkräfte entdeckten den Opel auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Welseder Straße. Nach kurzem Warten erschien der 48-Jährige, stieg in das Fahrzeug und setzte sich auf den Fahrersitz. Die Einsatzkräfte sprachen ihn daraufhin an.

Im weiteren Verlauf räumte der Mann aus dem Bereich Hessisch Oldendorf gegenüber den Polizeikräften sowohl den Diebstahl als auch die Fahrt mit dem Opel ein. Da er deutlich alkoholisiert wirkte, führten die Einsatzkräfte einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 2,54 Promille. Nach bisherigen Erkenntnissen besitzt der Mann zudem keine Fahrerlaubnis.

Die Polizei ermittelt gegen den 48-Jährigen unter anderem wegen des Verdachts des Kraftfahrzeugdiebstahls, der Trunkenheit im Verkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Eine kleine "Nutzungsentschädigung" hinterließ der Tatverdächtige immerhin: Er hatte den Opel zwischenzeitlich mit drei Litern Benzin betankt.

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