Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Landesstraße 484 bei Grünenplan

Grünenplan (LK Holzminden) (ots)

Grünenplan Am Montag, den 03.08.2026, kam es gegen 10:40 Uhr auf der Landesstraße 484 zwischen Grünenplan und dem sogenannten "Roten Fuchs" zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer wurde dabei tödlich verletzt. Der Fahrer eines Pkw erlitt ebenfalls Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Motorradfahrer (männlich, 72 Jahre) mit einer Yamaha die Landesstraße 484 aus Richtung Grünenplan kommend in Richtung "Roter Fuchs". Zur gleichen Zeit beabsichtigte der Fahrer (männlich, 92 Jahre) eines Skoda, von einer Gemeindestraße im Bereich des Friedhofs nach links auf die Landesstraße 484 einzubiegen.

Im Einmündungsbereich kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ersthelfer und Rettungskräfte leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein. Trotz der medizinischen Versorgung verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.

Der Fahrer des Pkw wurde unter anderem am Arm verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Gesamtschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Landesstraße 484 war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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