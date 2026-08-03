PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Brand von zwei Einfamilienhäusern in Deensen

Deensen, LK Holzminden (ots)

Brand zweier Einfamilienhäuser in 37627 Deensen - hoher Sachschaden

Am Samstag (01.08.2026) kam es gegen 20:16 Uhr in Deensen zum Brand zweier Einfamilienhäuser. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen nahm die Bewohnerin eines Einfamilienhauses zunächst ein lautes Geräusch aus dem Bereich des Stromkastens wahr. Kurz darauf bemerkte sie eine starke Rauchentwicklung außerhalb des Gebäudes. Bei einer Nachschau stellte sie fest, dass Teile der Außenfassade bereits in Brand standen. Die Feuerwehr wurde umgehend alarmiert.

Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf mehrere Gartenhütten sowie eine Hecke über. Von dort breiteten sich die Flammen auf die Garage und anschließend auf den Dachstuhl des benachbarten Einfamilienhauses aus. Der Bewohner des Nachbarhauses befand sich zum Brandzeitpunkt im Urlaub.

Das zuerst betroffene Wohnhaus wurde durch den Brand vollständig zerstört. Aufgrund wiederholt aufflammender Glutnester musste das Gebäude im Rahmen der Löscharbeiten teilweise mit einem Bagger abgetragen werden.

Am benachbarten Wohnhaus konnte die Feuerwehr den Brand auf den Dachstuhl begrenzen. Eine massive Betondecke verhinderte ein weiteres Übergreifen der Flammen auf das Gebäudeinnere. Durch die Hitzeeinwirkung wurde ein Fenster beschädigt, wodurch ein dahinterliegender Raum verrußte. Das Gebäude bleibt weiterhin bewohnbar.

Die Brandursache ist derzeit unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Beide brandbetroffenen Gebäude wurden beschlagnahmt.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf etwa 350.000 Euro beziffert. Hiervon entfallen rund 250.000 Euro auf das vollständig zerstörte Wohnhaus und etwa 100.000 Euro auf das benachbarte Gebäude.

Die Bewohner des vollständig zerstörten Wohnhauses kamen zunächst bei Angehörigen unter.

Rückfragen bitte an:

Robert Oey
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: Tel.: +49 (0)5151/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 11:11

    POL-HM: Betrunken von der Fahrbahn abgekommen - Pkw landet auf dem Dach

    Stadtoldendorf/Eschershausen (ots) - Am Sonntag (02.08.2026) gegen 00:25 Uhr, kam ein 24-jähriger Autofahrer auf der B 240 zwischen Halle und Dielmissen mit seinem VW nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw geriet in den Straßengraben, überschlug sich und blieb auf dem Dach im Graben liegen. Neben der Polizei waren die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz. ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 11:03

    POL-HM: Brand einer landwirtschaftlich genutzten Scheune und eines Pferdestalls

    Hameln (ots) - Am Montag, den 03.08.2026, gegen 01:22 Uhr, kam es in Hameln (OT Unsen) zu einem Brand einer landwirtschaftlich genutzten Scheune, sowie einer anliegenden Stallung mit Pferden. Nach bisherigen Erkenntnissen wird die 38-jährige Bewohnerin des angrenzenden Wohnhauses (Betreiberin des Landwirtschaftsbetriebes) durch ein lautes Geräusch geweckt. Sie nimmt ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 10:19

    POL-HM: 61-jähriger Motorradfahrer bei Wildunfall auf der B 442 schwer verletzt

    Bad Münder (ots) - Am Sonntag (02.08.2026) kam es gegen 14:38 Uhr auf der Bundesstraße 442 bei Bad Münder zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 61 Jahre alter Motorradfahrer mit einer BMW die Ortsumgehung Eimbeckhausen aus Richtung Bad Münder kommend in Richtung Lauenau. Hinter ihm fuhr ein Familienangehöriger auf einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren