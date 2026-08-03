Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Brand von zwei Einfamilienhäusern in Deensen

Deensen, LK Holzminden (ots)

Brand zweier Einfamilienhäuser in 37627 Deensen - hoher Sachschaden

Am Samstag (01.08.2026) kam es gegen 20:16 Uhr in Deensen zum Brand zweier Einfamilienhäuser. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen nahm die Bewohnerin eines Einfamilienhauses zunächst ein lautes Geräusch aus dem Bereich des Stromkastens wahr. Kurz darauf bemerkte sie eine starke Rauchentwicklung außerhalb des Gebäudes. Bei einer Nachschau stellte sie fest, dass Teile der Außenfassade bereits in Brand standen. Die Feuerwehr wurde umgehend alarmiert.

Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf mehrere Gartenhütten sowie eine Hecke über. Von dort breiteten sich die Flammen auf die Garage und anschließend auf den Dachstuhl des benachbarten Einfamilienhauses aus. Der Bewohner des Nachbarhauses befand sich zum Brandzeitpunkt im Urlaub.

Das zuerst betroffene Wohnhaus wurde durch den Brand vollständig zerstört. Aufgrund wiederholt aufflammender Glutnester musste das Gebäude im Rahmen der Löscharbeiten teilweise mit einem Bagger abgetragen werden.

Am benachbarten Wohnhaus konnte die Feuerwehr den Brand auf den Dachstuhl begrenzen. Eine massive Betondecke verhinderte ein weiteres Übergreifen der Flammen auf das Gebäudeinnere. Durch die Hitzeeinwirkung wurde ein Fenster beschädigt, wodurch ein dahinterliegender Raum verrußte. Das Gebäude bleibt weiterhin bewohnbar.

Die Brandursache ist derzeit unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Beide brandbetroffenen Gebäude wurden beschlagnahmt.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf etwa 350.000 Euro beziffert. Hiervon entfallen rund 250.000 Euro auf das vollständig zerstörte Wohnhaus und etwa 100.000 Euro auf das benachbarte Gebäude.

Die Bewohner des vollständig zerstörten Wohnhauses kamen zunächst bei Angehörigen unter.

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