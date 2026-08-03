Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Betrunken von der Fahrbahn abgekommen - Pkw landet auf dem Dach

Stadtoldendorf/Eschershausen (ots)

Am Sonntag (02.08.2026) gegen 00:25 Uhr, kam ein 24-jähriger Autofahrer auf der B 240 zwischen Halle und Dielmissen mit seinem VW nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Pkw geriet in den Straßengraben, überschlug sich und blieb auf dem Dach im Graben liegen. Neben der Polizei waren die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten eine deutliche Alkoholisierung des Fahrers fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Die Polizei stellte den Führerschein des 24-Jährigen aus dem Landkreis Holzminden sicher und leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

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