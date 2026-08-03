Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Brand einer landwirtschaftlich genutzten Scheune und eines Pferdestalls

Hameln (ots)

Am Montag, den 03.08.2026, gegen 01:22 Uhr, kam es in Hameln (OT Unsen) zu einem Brand einer landwirtschaftlich genutzten Scheune, sowie einer anliegenden Stallung mit Pferden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wird die 38-jährige Bewohnerin des angrenzenden Wohnhauses (Betreiberin des Landwirtschaftsbetriebes) durch ein lautes Geräusch geweckt. Sie nimmt Feuerschein aus der Scheune wahr und verlässt daraufhin unmittelbar, zusammen mit ihrem 47-jährigen Lebensgefährten sowie dem 4-jährigen gemeinsamen Kind das Wohnhaus.

Nachdem das Kind bei Nachbarn in Sicherheit gebracht wird, retten die Eigentümer diverse Fahrzeuge sowie die Pferde aus der bereits in Vollbrand stehenden Scheune und Stallung. Durch den bereits fortgeschrittenen Brand verendet ein Pferd.

Beide Eigentümer erleiden leichte Verletzungen (Rauchgasintoxikation, Brandverletzung an der Hand) und werden nach ambulanter Behandlung durch Rettungskräfte vor Ort entlassen.

Der Schaden beläuft sich zum aktuellen Zeitpunkt auf geschätzt 750.000 Euro.

Die Brandursache ist aktuell ungeklärt und Gegenstand der Ermittlung.

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