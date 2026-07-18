Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden: Durchsuchung wegen des Verdachts des illegalen Glücksspiels

Hessisch Oldendorf (ots)

In der Nacht von Freitag (17.07.2026) auf Samstag (18.07.2026) haben Einsatzkräfte ein Gebäude in der Langen Straße in Hessisch Oldendorf durchsucht. Die Maßnahme erfolgte im Rahmen eines von der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holminden unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hannover geführten Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des unerlaubten Veranstaltens von Glücksspielen.

Der Durchsuchung lag ein auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover erlassener richterlicher Durchsuchungsbeschluss zugrunde.

Die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden wurde bei dem Einsatz unter anderem durch rund 75 Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei Hannover und dem Technischen Hilfswerk aus Hameln unterstützt.

Bei der Durchsuchung trafen die Einsatzkräfte 13 Personen an. Deren Personalien wurden festgestellt und überprüft. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte 5 Spielautomaten, eine geringe Menge Betäubungsmittel und Bargeld im unteren vierstelligen Bereich sicher.

Gegen einen anwesenden 34-Jährigen richtet sich nun der Verdacht des unerlaubten Veranstaltens von Glücksspielen.

Die Einsatzmaßnahmen waren gegen 05:30 Uhr beendet. Die Auswertung der sichergestellten Beweismittel und die weiteren Ermittlungen dauern an.

Weitere Auskünfte können mit Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen derzeit nicht erteilt werden.

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