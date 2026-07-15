Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden: Tatverdächtiger nach Schussabgabe in Hameln in Untersuchungshaft

Hameln/Hamburg (ots)

Nach der Schussabgabe auf einen 36 Jahre alten Mann am Donnerstag (25.06.2026) am Hastenbecker Weg in Hameln hat die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden im Zuge umfangreicher Ermittlungen einen 20 Jahre alten Tatverdächtigen identifiziert.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover erließ das Amtsgericht Hannover wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung und aufgrund bestehender Fluchtgefahr einen Haftbefehl gegen den Mann.

Am Sonntagmorgen (12.07.2026) erschien der Tatverdächtige in einer anderen Angelegenheit im Bundespolizeirevier Hamburg-Altona. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Einsatzkräfte der Bundespolizei den bestehenden Haftbefehl fest und nahmen den Mann fest. Anschließend wurde er in eine Untersuchungshaftanstalt eingeliefert.

Weitere Informationen sind der Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Hamburg und den Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden zu entnehmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6302490 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6303084 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/6314403

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zum genauen Ablauf der Tat dauern an. Weitere Auskünfte zum Haftbefehl und zum laufenden Ermittlungsverfahren erteilt die Staatsanwaltschaft Hannover.

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