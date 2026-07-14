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Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden und Bundespolizeiinspektion Hannover: Mutmaßliche Buntmetalldiebe nach nächtlicher Verkehrskontrolle bei Springe gestoppt

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden und Bundespolizeiinspektion Hannover: Mutmaßliche Buntmetalldiebe nach nächtlicher Verkehrskontrolle bei Springe gestoppt
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Hameln/Bad Münder/Springe/Hannover (ots)

Am frühen Montagmorgen, dem 13.07.2026, ist es Einsatzkräften des Polizeikommissariats Bad Münder bei einer anlassbezogenen Verkehrskontrolle im Bereich Springe gelungen, drei mutmaßliche Buntmetalldiebe nur kurz nach der Tat und mit Diebesgut festzunehmen.

Gegen 3 Uhr nachts fiel den Polizisten ein grauer PKW auf einer Landstraße auf, welcher mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Die Beamten stoppten das mit drei polnischen Staatsangehörigen (46m, 33m & 45w) besetzte Fahrzeug und entdeckten bei der Überprüfung circa 70 Meter Kupferkabel und diverses Werkzeug im Kofferraum. Zudem ergaben sich Verdachtsmomente, dass der 46-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Einer der Mitfahrenden hatte zudem eine geringe Menge Amphetamine bei sich.

Im Rahmen der weiteren Befragungen stellte sich heraus, dass die drei Tatverdächtigen nur kurz vor der Kontrolle widerrechtlich in einen abgesperrten Bereich am Güterbahnhof Hameln gelangten. Dort entwendeten sie die hochwertigen Kupferkabel von industriellen Kabeltrommeln. Die Personen wurden vorläufig festgenommen und die Bundespolizeiinspektion Hannover über den Vorfall zuständigkeitshalber informiert.

In enger und guter Zusammenarbeit leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Am Tatort sicherten spezialisierte Ermittlungsbeamte der Bundespolizeiinspektion Hannover Beweise im Rahmen der Spurensicherung. Die drei Tatverdächtigen wurden parallel erkennungsdienstlich behandelt, neben Fotos und Fingerabdrücken wurden auch DNS-Proben entnommen.

Im Anschluss an die Maßnahmen auf der Dienststelle ordnete ein Gericht die Durchsuchungen der Wohnsitze in Hannover an. Dabei entdeckten die Ermittlungsbeamten umfangreiches Beweismaterial, mehrere Mobiltelefone, eine industrielle Maschine zum Abisolieren von Kabeln sowie eine größere Menge Amphetamine.

Die Bundespolizeiinspektion Hannover ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Die Polizei Bad Münder leitete ihrerseits mehrere Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Führen eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Rückfragen bitte an:

Justus Weigel
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: +49 (0)5151/933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

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