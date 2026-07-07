Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 64

Eimen/Holzminden (ots)

Am Montagmorgen (06.07.2026) gegen 06:45 Uhr, ist es auf der Bundesstraße 64 bei Eimen zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die 79-jährige Fahrerin eines Pkw aus Stadtoldendorf die B 64 in Fahrtrichtung Mainzholzen, als sie aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.

Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle.

Hinweise auf eine Fremdbeteiligung liegen derzeit nicht vor. Die B 64 wurde für die Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Sperrung konnte gegen 11:45 Uhr wieder aufgehoben werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell