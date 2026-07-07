PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 64

Eimen/Holzminden (ots)

Am Montagmorgen (06.07.2026) gegen 06:45 Uhr, ist es auf der Bundesstraße 64 bei Eimen zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die 79-jährige Fahrerin eines Pkw aus Stadtoldendorf die B 64 in Fahrtrichtung Mainzholzen, als sie aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.

Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle.

Hinweise auf eine Fremdbeteiligung liegen derzeit nicht vor. Die B 64 wurde für die Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Sperrung konnte gegen 11:45 Uhr wieder aufgehoben werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Justus Weigel
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: +49 (0)5151/933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren