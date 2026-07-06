Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Größerer Polizeieinsatz nach zunächst unklarer Bedrohungslage

Hameln/Obermehler (Thüringen) (ots)

Am Sonntag (05.07.2026) kam es zu einem größeren Polizeieinsatz, der seinen Ursprung im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden hatte und am späten Abend in Thüringen beendet wurde.

Ausgangspunkt war der Hinweis, dass sich eine 17-jährige Jugendliche aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont möglicherweise gegen ihren Willen bei einem 49-jährigen Mann aus Hameln aufhalten könnte. Aufgrund der zunächst unklaren Gefahrenlage wurden umgehend umfangreiche Ermittlungs- und Gefahrenabwehrmaßnahmen eingeleitet.

Im weiteren Verlauf ergaben sich Hinweise darauf, dass sich der Mann und die Jugendliche in Thüringen aufhalten könnten. Die dortigen Einsatzmaßnahmen wurden durch die Polizei Thüringen geführt und umgesetzt. In Obermehler, einem Ortsteil der Stadt Nottertal-Heilinger Höhen, wurden der 49-Jährige und die 17-Jährige am späten Sonntagabend durch polizeiliche Einsatzkräfte unverletzt angetroffen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 49-Jährige entlassen.

Auch im Bereich Hameln wurden im Zusammenhang mit der Lage polizeiliche Maßnahmen durchgeführt. Diese dienten der Aufklärung des Sachverhalts, dem Ausschluss möglicher Gefahren sowie der Sicherung möglicher Beweismittel. Da eine mögliche Bewaffnung des 49-Jährigen zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden entsprechende Maßnahmen getroffen. Eine Schusswaffe wurde nach derzeitigem Stand nicht aufgefunden.

Nach bisherigen Erkenntnissen liegen Hinweise darauf vor, dass sich die Jugendliche freiwillig bei dem Mann aufgehalten haben könnte. Dieser Umstand sowie die weiteren Hintergründe sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet um Verständnis, dass zum Schutz der Betroffenen und mit Blick auf das laufende Verfahren derzeit keine weiteren Angaben zu persönlichen Hintergründen oder einzelnen Einsatzmaßnahmen gemacht werden können.

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