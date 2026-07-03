Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Nachtragsmeldung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizei: Cannabisplantage in ehemaliger Gaststätte entdeckt: Fünf Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Holzminden/Hildesheim/Seelze/Lehrte/Hannover (ots)

Im Zuge der Ermittlungen zu einer illegal betriebenen Cannabis-Indooranlage in einer ehemaligen Gaststätte in Polle (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6307171) haben Polizeikräfte am Donnerstag (02.07.2026) neben dem Objekt in Polle sechs weitere Durchsuchungsmaßnahmen in Hildesheim, Lehrte, Seelze und Hannover durchgeführt.

Die Durchsuchungen erfolgten auf Grundlage richterlicher Beschlüsse, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim durch das Amtsgericht Hildesheim erlassen wurden.

In der ehemaligen Gaststätte in Polle stellten die Einsatzkräfte eine umfangreiche und professionell eingerichtete Cannabis-Indoorplantage fest. Dort wurden rund 400 Cannabispflanzen sowie etwa 20 Kilogramm bereits geerntete Cannabisblüten sichergestellt. Drei Männer wurden in dem Objekt vorläufig festgenommen. Einer von ihnen versuchte, sich der Festnahme durch Flucht zu entziehen. Er konnte jedoch in unmittelbarer Nähe gestellt werden.

Bei den sechs weiteren Durchsuchungen wurden zwei weitere Männer vorläufig festgenommen. Außerdem stellten die Einsatzkräfte dort nach derzeitigem Stand etwa 35 Kilogramm bereits geerntetes Cannabis, mindestens 40.000 Euro Bargeld sowie weitere Beweismittel sicher.

Insgesamt wurden damit fünf Männer im Alter von 18 bis 34 Jahren zunächst vorläufig festgenommen. Die in der Erstmeldung genannte Altersspanne von 24 bis 54 Jahren wird hiermit korrigiert.

Nach derzeitigem Stand stellten die Einsatzkräfte rund 400 Cannabispflanzen, etwa 55 Kilogramm bereits geerntetes Cannabis, mindestens 40.000 Euro Bargeld sowie weitere Beweismittel sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim wurden die fünf Beschuldigten am Freitagnachmittag (03.07.2026) dem zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Gegen alle fünf Beschuldigten wurden Haftbefehle erlassen und in Vollzug gesetzt. Sie wurden anschließend Justizvollzugsanstalten zugeführt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen sind ausschließlich an die Staatsanwaltschaft Hildesheim zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell