Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Brand eines Zweifamilienhauses - Gebäude vollständig zerstört

Bad Münder (ots)

Am Donnerstagabend (02.07.2026) geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Zweifamilienhaus in der Mühlenstraße in Bad Münder (OT Bakede) in Vollbrand.

Gegen 22:07 Uhr meldeten Nachbarn den Brand eines Wohnhauses über den Notruf.

Die sieben Bewohner des Hauses - zwei Erwachsene und fünf Kinder - konnten das Gebäude nach dem Klopfen eines aufmerksamen Nachbarn selbstständig und unverletzt verlassen. Die angrenzenden Nachbargebäude wurden vorsorglich evakuiert.

Das Wohnhaus brannte vollständig aus und ist einsturzgefährdet. Ein Teilabriss des Gebäudes erfolgte noch in der Nacht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt.

Nach einer ersten Einschätzung der Feuerwehr könnte der Brand im Bereich eines unmittelbar an das Wohnhaus angrenzenden Unterstandes entstanden sein. Aufgrund der akuten Einsturzgefahr war eine Brandortbegehung durch die Polizei am Abend noch nicht möglich. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Durch die Hitzeeinwirkung wurde außerdem ein auf dem Nachbargrundstück abgestelltes Kraftfahrzeug beschädigt. An dem Fahrzeug schmolzen Kunststoffverkleidungen. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Die betroffene Familie wurde vorläufig durch die Stadt Bad Münder untergebracht.

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