Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfallflucht in Bad Pyrmont - Polizei sucht Zeugen

Bad Pyrmont (ots)

Am Donnerstag (02.07.2026), zwischen 21:50 und 22:55 Uhr, kam es in der Petersiliengasse in Bad Pyrmont zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte hierbei die linke Fahrzeugseite eines am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Mercedes.

Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des angerichteten Schadens zu kümmern.

Die Polizei Bad Pyrmont hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeugführer oder dem verursachenden Fahrzeug machen können.

Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 05281-9899-0 zu melden.

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