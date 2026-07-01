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Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Tankstelle: Zwei Tatverdächtige festgenommen

Bad Münder/Hasperde (ots)

Am Mittwoch (01.07.2026) gegen 04:04 Uhr ist es zu einem Einbruch in eine SB-Tankstelle an der Hamelner Straße in Bad Münder, Ortsteil Hasperde, gekommen.

Nach einem Zeugenhinweis wurden umgehend Polizeikräfte zum Einsatzort entsandt. Nach bisherigen Erkenntnissen näherten sich zwei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren der Tankstelle mit einem nicht zugelassenen Pkw, an dem fremde Kennzeichen angebracht waren. Anschließend wurde die Eingangstür der Tankstelle gewaltsam zerstört. Aus dem Verkaufsraum wurden Tabakwaren im Wert von rund 5.000 Euro entwendet.

Die Tatverdächtigen flüchteten zunächst mit dem Pkw vom Tatort. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug im Nahbereich festgestellt werden. Nachdem die beiden Männer das Fahrzeug verlassen hatten und zu Fuß weiterflüchteten, wurden sie durch Einsatzkräfte gestellt und vorläufig festgenommen.

Im Rahmen der weiteren Maßnahmen stellten die Einsatzkräfte in dem Pkw neben den Tabakwaren auch diverses Aufbruchswerkzeug fest. Das Fahrzeug wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hannover beschlagnahmt.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Justus Weigel
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: +49 (0)5151/933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

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