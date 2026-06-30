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Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfallflucht in Hameln: Polizei sucht Zeugen

Hameln (ots)

Bereits am Donnerstag (25.06.2026) kam es in Hameln zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde zwischen 12:00 Uhr und 13:20 Uhr in der Straße Breiter Weg, in Höhe der Hausnummer 38, ein geparkter silberfarbener VW Golf beschädigt.

Das verursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Nach Zeugenangaben kommt als Verursacher ein schwarzer Geländewagen mit leerem Kfz-Anhänger in Betracht. Das Gespann soll den Breiten Weg in Richtung Breslauer Allee befahren haben.

Die Polizei Hameln bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem mutmaßlich verursachenden Pkw-Gespann geben können, sich telefonisch unter der Rufnummer 05151/933-222 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Justus Weigel
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: +49 (0)5151/933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

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