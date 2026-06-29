PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Kradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Lauenförde (ots)

Am Samstag (27.06.2026) verunfallte ein 61-jähriger Kradfahrer aus dem Landkreis Harburg auf der Bundesstraße 241 zwischen Amelith und Lauenförde. Er erlitt schwere Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann gegen 14:35 Uhr in Richtung Lauenförde und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr er einen Leitpfosten, überschlug sich und kam im Seitengraben zum Liegen. Der schwerverletzte Motorradfahrer wurde zur weiteren Behandlung mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Das Krad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße voll gesperrt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
  • 29.06.2026 – 12:53

    POL-HM: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall - wichtiger Zeuge gesucht

    Ottenstein (ots) - Bereits am Mittwoch, den 17.06.2026, kam es gegen 19:40 Uhr auf der K 87, unweit der Einmündung auf die L 428, zu einem Verkehrsunfall. In dem Waldgebiet zwischen Hehlen und Lichtenhagen stießen zwei entgegenkommende Pkw mit ihren Außenspiegeln zusammen. Während eine Beteiligte mit ihrem weißen BMW vor Ort sofort anhielt und anschließend auf ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 13:21

    POL-HM: Nachtragsmeldung: Flucht nach Schussabgabe - Polizei fahndet nach Täter

    Hameln (ots) - Nach einer Schussabgabe eines unbekannten Täters auf einen 36 Jahre alten Mann (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6302490) dauern die Fahndungsmaßnahmen der Polizei weiter an. Eine hohe zweistellige Anzahl von Polizeikräften war dafür seit den Abendstunden des 25.06.2026 im Einsatz. Die eingeleiteten Ermittlungen unter Einrichtung einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren