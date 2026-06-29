Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Kradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Lauenförde (ots)

Am Samstag (27.06.2026) verunfallte ein 61-jähriger Kradfahrer aus dem Landkreis Harburg auf der Bundesstraße 241 zwischen Amelith und Lauenförde. Er erlitt schwere Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann gegen 14:35 Uhr in Richtung Lauenförde und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr er einen Leitpfosten, überschlug sich und kam im Seitengraben zum Liegen. Der schwerverletzte Motorradfahrer wurde zur weiteren Behandlung mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Das Krad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße voll gesperrt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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