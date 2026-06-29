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Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall - wichtiger Zeuge gesucht

Ottenstein (ots)

Bereits am Mittwoch, den 17.06.2026, kam es gegen 19:40 Uhr auf der K 87, unweit der Einmündung auf die L 428, zu einem Verkehrsunfall. In dem Waldgebiet zwischen Hehlen und Lichtenhagen stießen zwei entgegenkommende Pkw mit ihren Außenspiegeln zusammen.

Während eine Beteiligte mit ihrem weißen BMW vor Ort sofort anhielt und anschließend auf die Rückkehr des anderen Beteiligten wartete, entfernte sich dieser unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen blauen Ford handeln.

Personen die Angaben zum Unfallhergang, zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrzeugführer/in machen können werden gebeten, sich mit der Polizei Bodenwerder, Tel.: 05533-40831-0, in Verbindung zu setzen.

Insbesondere ein Mann, der sich mit seinem Pkw hinter der Anzeigenerstatterin befand, ist für die Polizei als Zeuge von Bedeutung.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

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