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Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

POL-HM: Zeugen nach Unfallflucht gesucht
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Glesse/ Ottenstein (ots)

Am Mittwoch (24.06.2026) kam es gegen 15:50 Uhr auf der Strecke zwischen Glesse und Ottenstein (Kreistraße 40) zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus. Auf der Straße streifte ein entgegenkommender Pkw mit dem linken Außenspiegel die linke Seite des Busses und beschädigte diesen. Die/der Fahrzeugführer/in des Pkw setzte die Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Zeugen die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug bzw. dessen Führer/in machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Bodenwerder, Tel.: 05533-40831-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

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