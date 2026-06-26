Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Nachtragsmeldung: Flucht nach Schussabgabe - Polizei fahndet nach Täter

Hameln (ots)

Nach einer Schussabgabe eines unbekannten Täters auf einen 36 Jahre alten Mann (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6302490) dauern die Fahndungsmaßnahmen der Polizei weiter an. Eine hohe zweistellige Anzahl von Polizeikräften war dafür seit den Abendstunden des 25.06.2026 im Einsatz.

Die eingeleiteten Ermittlungen unter Einrichtung einer Ermittlungsgruppe verfolgen mit Nachdruck das Ziel den Täter zu identifizieren und den Tathergang sowie die Hintergründe aufzuklären. Erste Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat ergaben Hinweise darauf, dass das Opfer dem Täter zuvor bereits bekannt war und die Tatörtlichkeit gezielt aufsuchte. Der 36-Jährige wurde bei der Tat schwer verletzt. Es bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr.

Nach der Tat flüchtete der Unbekannte fußläufig vom Tatort an der Hamel entlang in unbekannte Richtung. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - schlanke Statur - trug eine schwarze Hose mit hellen Streifen - trug schwarze Schuhe - trug ein dunkles T-Shirt - trug eine dunkle Sturmhaube

Personen, die Angaben zu dem unbekannten Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Mediale Berichterstattungen, die von den vorliegenden Pressemitteilungen abweichen oder über diese hinaus gehen, können seitens der hiesigen Polizeiinspektion nicht bestätigt werden.

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