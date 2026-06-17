Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Flucht vor Verkehrskontrolle endet mit Unfall

Emmerthal (ots)

Ein 21-jähriger Mann aus Emmerthal versuchte sich am Dienstagabend (16.06.2026) in Emmerthal einer polizeilichen Verkehrskontrolle zu entziehen und verunfallte anschließend mit seinem elektrisch betriebenen Leichtkraftrad.

Gegen 17:55 Uhr bemerkten Einsatzkräfte in der Berliner Straße ein Leichtkraftrad, dessen Kennzeichen so angebracht war, dass es nicht abgelesen werden konnte. Als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollten, befand sich dieser mit seinem Fahrzeug am Ende einer wartenden Fahrzeugkolonne vor einer roten Ampel im Bereich der Kreuzung Berliner Straße / Hauptstraße.

Nach Erkennen der Kontrollabsicht fuhr der 21-Jährige links an mehreren wartenden Fahrzeugen vorbei, beschleunigte sein Fahrzeug stark und setzte seine Fahrt in Richtung Berliner Straße fort. Im weiteren Verlauf überholte er mehrere Fahrzeuge und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in einen Kreisverkehr an der Berliner Straße / Mühlenweg ein.

Dort verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Anschließend konnte er sein Leichtkraftrad selbstständig wieder aufrichten und seine Fahrt zunächst fortsetzen, bevor er wenig später anhielt. Der 21-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen vorherigen Cannabiskonsum. Ein Urin-Vortest reagierte positiv auf THC. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die Polizei hat Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell