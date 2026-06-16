Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Wem gehört dieses Fahrrad? Polizei sucht Eigentümer

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Bad Münder (ots)

Am Montagabend (01.06.2026) beobachteten Zeugen gegen 20:10 Uhr in der Langen Straße in Bad Münder einen 35-jährigen Mann dabei, wie er mit einem Seitenschneider das Schloss eines Fahrrads durchtrennte und dieses anschließend mit seinem PKW abtransportieren wollte.

Da ihnen das Vorgehen verdächtig vorkam, verständigten die Zeugen die Polizei. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass der Beschuldigte keine plausible Erklärung für sein Handeln liefern konnte und auch keinen Eigentumsnachweis für das Fahrrad erbrachte. Das Fahrrad wurde sichergestellt.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein blau/silbernes Alu-Fahrrad der Marke Pegasus, Modell Avanti.

Wem gehört das Fahrrad? Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Bad Münder unter der Telefonnummer 05042/5064-0 entgegen.

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