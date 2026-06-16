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Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Polizei kontrolliert auf der B 217 - drei Fahrer nicht fahrtüchtig

Bad Münder (ots)

Im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche des Polizeikommissariats Bad Münder hat die Polizei am Montag (15.06.2026) auf der Bundesstraße 217 in Hachmühlen eine Schwerpunktkontrolle mit dem Fokus auf Fahrtüchtigkeit durchgeführt.

Die Einsatzkräfte überprüften insgesamt 98 Fahrzeuge. Dabei stellten sie drei Fahrzeugführer fest, die unter dem Einfluss von Alkohol, Betäubungsmitteln oder Medikamenten standen und nicht in der Lage waren, sicher am Straßenverkehr teilzunehmen. Gegen alle drei wurden Strafverfahren eingeleitet, Blutproben entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Darüber hinaus ahndete die Polizei mehrere Ordnungswidrigkeiten sowie einen Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz.

Rückfragen bitte an:

Justus Weigel
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: +49 (0)5151/933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

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