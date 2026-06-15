Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Eigentümer eines Mountainbikes gesucht

Bild-Infos

Download

Hameln (ots)

Bereits am Samstag, den 23.05.2026, stellten Polizisten im Rahmen einer Personenkontrolle in Hameln ein Mountainbike fest. Aufgrund nicht nachvollziehbarer Aussagen zur Herkunft des Rades und der Tatsache, dass für dieses kein Eigentumsnachweis erbracht werden konnte, wurde es zur Eigentumssicherung sichergestellt.

Es handelt sich um ein schwarzes Mountainbike mit roten und weißen Applikationen und der Aufschrift "XTINCT" am Rahmen.

Die Polizei Hameln sucht den Eigentümer des abgebildeten Fahrrads. Dieser wird gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell