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Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Eigentümer eines Mountainbikes gesucht

POL-HM: Eigentümer eines Mountainbikes gesucht
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Hameln (ots)

Bereits am Samstag, den 23.05.2026, stellten Polizisten im Rahmen einer Personenkontrolle in Hameln ein Mountainbike fest. Aufgrund nicht nachvollziehbarer Aussagen zur Herkunft des Rades und der Tatsache, dass für dieses kein Eigentumsnachweis erbracht werden konnte, wurde es zur Eigentumssicherung sichergestellt.

Es handelt sich um ein schwarzes Mountainbike mit roten und weißen Applikationen und der Aufschrift "XTINCT" am Rahmen.

Die Polizei Hameln sucht den Eigentümer des abgebildeten Fahrrads. Dieser wird gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 05151/933-222 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

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