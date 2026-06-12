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Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Betonmischer fährt in Linienbus - Große Anzahl an Verletzten

Hameln (ots)

Am Donnerstag (11.06.2026) kam es in Hameln gegen 13:45 Uhr zu einem Unfall mit vielen verletzten Personen. Ein Betonmischer fuhr auf einen Linienbus auf.

Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr ein 58-jähriger Fahrer mit seinem Betonmischer die Fischbecker Straße aus Richtung Hessisch Oldendorf kommend entlang. Aus bislang unbekannter Ursache übersah er einen an einer Bushaltestelle stehenden Linienbus und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Bus war zu diesem Zeitpunkt mit einer Vielzahl an Personen, insbesondere minderjährigen Schulkindern, besetzt.

Nach derzeitigem Stand wurden bei dem Unfall 20 Personen leicht verletzt, inklusive des Unfallverursachers. Unter den Verletzten befanden sich größtenteils Schülerinnen und Schüler. Glücklicherweise konnten die meisten der Kinder dennoch in die Obhut ihrer Eltern übergeben werden. 5 Personen kamen zur weiteren Abklärung in Krankenhäuser.

Bei dem Einsatz war eine Großzahl an Rettungskräften vor Ort. Für die Unfallaufnahme wurde die Fischbecker Straße (zugleich Bundesstraße 83) zwischenzeitig voll gesperrt. Die Schadenshöhe an den beiden beschädigten Fahrzeugen wird auf ca. 30.000EUR geschätzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

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