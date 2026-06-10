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Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: 16-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Hameln (ots)

Am Dienstag (09.06.2026) kollidierte in Hameln der Fahrer eines E-Scooters mit einem Fahrzeug und wurde dabei schwer verletzt. Er wurde in eine Klinik geflogen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 16-Jährige gegen 18:00 Uhr mit seinem E-Scooter den Gehweg der Ohsener Straße. Im weiteren Verlauf wechselte er unvermittelt auf die Fahrbahn und kollidierte dabei mit dem Anhänger eines neben ihm befindlichen Pkw Skoda. Der Jugendliche stürzte und wurde schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der E-Scooter sowie der Anhänger wurden bei dem Unfall beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

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