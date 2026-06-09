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Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Polizei sucht Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung auf der B 442

Bad Münder (ots)

Ein mutmaßliches verbotenes Kraftfahrzeugrennen auf der B 442 beschäftigt derzeit die Polizei Bad Münder. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich am Sonntagnachmittag (07.06.2026) gegen 15:57 Uhr ein grüner BMW Touring/Kombi und ein schwarzer VW Golf auf der Bundesstraße 442 zwischen Bad Münder und Hachmühlen ein Rennen geliefert haben.

Nach Angaben von Zeugen sollen die Fahrzeuge im Bereich der dortigen 70-km/h-Zone mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein und andere Verkehrsteilnehmer rücksichtslos überholt haben. Mehrere Fahrzeugführende hätten dabei stark abbremsen müssen, um eine Gefährdung oder einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Vorfall ereignete sich kurz vor der Bahnunterführung am Bahnhof Bad Münder in Fahrtrichtung Hachmühlen.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und sucht weitere Zeuginnen und Zeugen. Insbesondere werden Verkehrsteilnehmende gebeten, sich zu melden, die durch die Fahrweise der beteiligten Fahrzeuge gefährdet wurden, abbremsen mussten oder Angaben zu dem grünen BMW Touring und dem schwarzen VW Golf machen können.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Münder unter der Telefonnummer 05042/5064-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Justus Weigel
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: +49 (0)5151/933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

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