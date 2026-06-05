PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 89-jähriger Seniorin aus Holzminden

POL-HM: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 89-jähriger Seniorin aus Holzminden
  • Bild-Infos
  • Download

Holzminden (ots)

Die 89-jährige Bewohnerin eines Seniorenheims in Holzminden, Christel S., wird seit Donnerstagabend (04.06.2026) vermisst. Die Frau verließ nach bisherigen Erkenntnissen das Seniorenheim am Pipping und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Die Vermisste wurde letztmalig gegen 21:30 Uhr in der Einrichtung gesehen. Gegen 22:10 Uhr wurde ihr Fehlen festgestellt. Da aufgrund des Gesundheitszustandes der Frau S. ist davon auszugehen ist, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet, wurden umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet.

An den Suchmaßnahmen beteiligen sich neben Kräften der Polizei auch die Feuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter sowie das Technische Hilfswerk. Zudem kommen ein Polizeihubschrauber und Drohnentechnik zum Einsatz. Die bisherigen Maßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten.

Die Suche dauert derzeit an.

Christel S. ist etwa 158 cm groß, wiegt rund 47 kg und hat weiße Haare. Zur Bekleidung liegen derzeit keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Zeugen, die die Vermisste gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/9580 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Justus Weigel
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: +49 (0)5151/933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
  • 02.06.2026 – 14:22

    POL-HM: Fahrt mit E-Scooter endet im Gefängnis

    Bad Pyrmont (ots) - Am Montag (01.06.2026) verunfallte in Bad Pyrmont der Fahrer eines E-Scooters, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen 15:00 Uhr befuhr der 39-Jährige den Forstweg in Richtung Lägerstraße. Dabei wollte er an einem geparkten Fahrzeug vorbeifahren. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte er aufgrund einer Fahruntüchtigkeit mit dem Fahrzeug und stürzte. Er wurde leicht verletzt. ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 15:02

    POL-HM: Polizeieinsatz nach Hinweis auf bewaffnete Person

    Hameln/Holzminden (ots) - Gegen 20:10 Uhr ging bei der Polizei am Freitagabend (29.05.2026) der Hinweis auf eine männliche Person ein, die an der Bushaltestelle an der Rattenfängerhalle in Hameln mit einer augenscheinlichen Langwaffe gesehen worden sein soll. Zudem soll die Person zuvor geäußert haben, Menschen töten zu wollen. Aufgrund der Schilderung leitete die Polizei umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren