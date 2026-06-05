Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 89-jähriger Seniorin aus Holzminden

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Holzminden (ots)

Die 89-jährige Bewohnerin eines Seniorenheims in Holzminden, Christel S., wird seit Donnerstagabend (04.06.2026) vermisst. Die Frau verließ nach bisherigen Erkenntnissen das Seniorenheim am Pipping und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Die Vermisste wurde letztmalig gegen 21:30 Uhr in der Einrichtung gesehen. Gegen 22:10 Uhr wurde ihr Fehlen festgestellt. Da aufgrund des Gesundheitszustandes der Frau S. ist davon auszugehen ist, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet, wurden umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet.

An den Suchmaßnahmen beteiligen sich neben Kräften der Polizei auch die Feuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter sowie das Technische Hilfswerk. Zudem kommen ein Polizeihubschrauber und Drohnentechnik zum Einsatz. Die bisherigen Maßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten.

Die Suche dauert derzeit an.

Christel S. ist etwa 158 cm groß, wiegt rund 47 kg und hat weiße Haare. Zur Bekleidung liegen derzeit keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Zeugen, die die Vermisste gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/9580 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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