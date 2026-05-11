Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Tätliche Angriffe auf Rettungskräfte in Bevern und Delligsen

Holzminden: Bevern / Delligsen (ots)

Bei einer Musik- und Tanzveranstaltung im Rahmen eines Reitturniers kam es in der Nacht von Freitag (08.05.2026) auf Samstag (09.05.2026) zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdienst in Bevern.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde gegen 23:20 Uhr eine Streifenwagenbesatzung alarmiert, nachdem es im Bereich der Veranstaltung zu Streitigkeiten im Zusammenhang mit der medizinischen Versorgung einer stark alkoholisierten Minderjährigen gekommen war.

Die eingesetzten Kräfte des Rettungsdienstes beabsichtigten, die Jugendliche medizinisch zu versorgen, da diese erheblich alkoholisiert und nicht mehr gehfähig gewesen sein soll. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der ebenfalls alkoholisierte Vater der Jugendlichen die Maßnahmen behindert und Einsatzkräfte weggedrängt. Auch die Jugendliche selbst habe sich aggressiv verhalten.

Im weiteren Verlauf sei es zudem zu einer Auseinandersetzung mit Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes gekommen. Hierbei wurde ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes zu Boden gerissen und leicht verletzt.

Am Sonntagvormittag (10.05.2026) kam es gegen 11:40 Uhr in Delligsen zu einem weiteren Einsatz von Polizei und Rettungsdienst.

Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte eine Besatzung eines Rettungswagens eine männliche Person in einer Bushaltestelle, die sich augenscheinlich in einer hilflosen Lage befand. Als die Einsatzkräfte die Person ansprachen, reagierte diese unvermittelt aggressiv und verweigerte eine medizinische Behandlung.

Im weiteren Verlauf begab sich der Mann in den Rettungswagen und setzte sich auf den Fahrersitz. Als die Rettungskräfte versuchten, ihn zum Aussteigen zu bewegen, habe sich der Mann körperlich gewehrt und um sich getreten. Dabei seien zwei Mitarbeiterinnen des Rettungsdienstes leicht verletzt worden.

Mit Unterstützung eines Passanten konnte der Mann schließlich wieder aus dem Rettungswagen in die Bushaltestelle verbracht werden.

Die Polizei leitete in beiden Fällen Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Rettungskräfte ein.

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