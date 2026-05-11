PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Tätliche Angriffe auf Rettungskräfte in Bevern und Delligsen

Holzminden: Bevern / Delligsen (ots)

Bei einer Musik- und Tanzveranstaltung im Rahmen eines Reitturniers kam es in der Nacht von Freitag (08.05.2026) auf Samstag (09.05.2026) zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdienst in Bevern.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde gegen 23:20 Uhr eine Streifenwagenbesatzung alarmiert, nachdem es im Bereich der Veranstaltung zu Streitigkeiten im Zusammenhang mit der medizinischen Versorgung einer stark alkoholisierten Minderjährigen gekommen war.

Die eingesetzten Kräfte des Rettungsdienstes beabsichtigten, die Jugendliche medizinisch zu versorgen, da diese erheblich alkoholisiert und nicht mehr gehfähig gewesen sein soll. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der ebenfalls alkoholisierte Vater der Jugendlichen die Maßnahmen behindert und Einsatzkräfte weggedrängt. Auch die Jugendliche selbst habe sich aggressiv verhalten.

Im weiteren Verlauf sei es zudem zu einer Auseinandersetzung mit Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes gekommen. Hierbei wurde ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes zu Boden gerissen und leicht verletzt.

Am Sonntagvormittag (10.05.2026) kam es gegen 11:40 Uhr in Delligsen zu einem weiteren Einsatz von Polizei und Rettungsdienst.

Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte eine Besatzung eines Rettungswagens eine männliche Person in einer Bushaltestelle, die sich augenscheinlich in einer hilflosen Lage befand. Als die Einsatzkräfte die Person ansprachen, reagierte diese unvermittelt aggressiv und verweigerte eine medizinische Behandlung.

Im weiteren Verlauf begab sich der Mann in den Rettungswagen und setzte sich auf den Fahrersitz. Als die Rettungskräfte versuchten, ihn zum Aussteigen zu bewegen, habe sich der Mann körperlich gewehrt und um sich getreten. Dabei seien zwei Mitarbeiterinnen des Rettungsdienstes leicht verletzt worden.

Mit Unterstützung eines Passanten konnte der Mann schließlich wieder aus dem Rettungswagen in die Bushaltestelle verbracht werden.

Die Polizei leitete in beiden Fällen Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Rettungskräfte ein.

Rückfragen bitte an:

Justus Weigel
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: +49 (0)5151/933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 10:12

    POL-HM: Tödlicher Unfall im Bereich des Bockshorns bei Salzhemmendorf

    Salzhemmendorf (ots) - Am späten Freitagabend (08.05.2026) kam es im Bereich des Bockshorns bei Salzhemmendorf zu einem tödlichen Unglücksfall. Bei dem Bockshorn handelt es sich um ein lokal bekanntes Wanderziel im Bereich eines ehemaligen Steinbruchs. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich zwei Personen im Bereich des Geländes auf. Aus bislang ungeklärter ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 13:17

    POL-HM: Geschädigter zu Unfallflucht in Bad Münder gesucht

    Bad Münder (ots) - Am Dienstag (06.05.2026) kam es gegen 06:50 Uhr bei einem Parkplatz einer Bäckerei in der Langen Straße, Höhe Hausnummer 56, in Bad Münder zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht nun nach einem bislang unbekannten geschädigten Fahrzeugführer beziehungsweise Zeugen, die Hinweise auf den Geschädigten geben können. Nach bisherigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren