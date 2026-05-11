Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Tödlicher Unfall im Bereich des Bockshorns bei Salzhemmendorf

Salzhemmendorf (ots)

Am späten Freitagabend (08.05.2026) kam es im Bereich des Bockshorns bei Salzhemmendorf zu einem tödlichen Unglücksfall. Bei dem Bockshorn handelt es sich um ein lokal bekanntes Wanderziel im Bereich eines ehemaligen Steinbruchs.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich zwei Personen im Bereich des Geländes auf. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte ein 29 Jahre alter Mann an der Nordseite des Plateaus etwa 35 Meter in die Tiefe.

Der Begleiter alarmierte umgehend Polizei und Rettungskräfte. Aufgrund des schwer zugänglichen Geländes wurden umfangreiche Such- und Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Hierbei kamen unter anderem ein Rettungshubschrauber, ein Polizeihubschrauber und die Drohnenstaffel sowie Höhenretter der Feuerwehr zum Einsatz. Mithilfe der Wärmebildkamera des Polizeihubschraubers konnte die abgestürzte Person lokalisiert und die Einsatzkräfte zur Örtlichkeit geführt werden.

Für den 29-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der eingesetzte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler von einem tragischen Unglücksfall aus. Die Ermittlungen dauern an.

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