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Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Eigentümer zu Fundfahrrad gesucht

POL-HM: Eigentümer zu Fundfahrrad gesucht
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Hameln (ots)

Bereits am 07.03.2026 wurde im Bereich des Hastenbecker Weges in Hameln, in Höhe der dort verlaufenden stillgelegten Bahngleise, ein Fahrrad aufgefunden.

Bislang konnte kein Eigentümer ermittelt werden.

Wer Hinweise zum Eigentümer des Fahrrades machen kann, wird gebeten sich unter der 05151/933-222 bei der Polizei Hameln zu melden.

Der rechtmäßige Eigentümer kann das Fahrrad gegen Vorlage eines entsprechenden Eigentumsnachweises bei der Polizei in Hameln abholen.

Rückfragen bitte an:

Justus Weigel
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: +49 (0)5151/933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

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