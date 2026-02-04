Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Sachbeschädigung auf bestelltem Acker - Fahrzeug hinterlässt Driftspuren

Bild-Infos

Download

Emmerthal (ots)

Zwischen Montag (02.02.2026) und Dienstag (03.02.2026) wurde in Emmerthal ein bestellter Acker beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine unbekannte Person mit einem Fahrzeug den bestellten Acker eines Landwirts. Dieses befindet sich im Bereich Latferde in der Nähe des dortigen Kraftwerkes. Hierbei hinterließ diese großflächige Driftspuren und zerstörte dadurch bereits ausgesäte Getreidepflanzen.

Zeugen, die Hinweise zu einer verursachenden Person oder einem genutzten Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Emmerthal unter der Telefonnummer 05155/9595022 zu melden.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell