POL-HM: Öffentlichkeitsfahndung nach Geldbörsendiebstahl - Wer kennt den unbekannten Täter?

Hameln (ots) - Die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem es am Samstag (19.04.2025), gegen 19:30 Uhr, zu einem Handtaschenraub in der Straße "Am Anleger" an der Weserpromenade in Hameln gekommen ist. Ein bislang unbekannter Täter riss hierbei einer 64 Jahre alten Frau aus Hameln gewaltsam die Handtasche von der Schulter und flüchtete anschließend fußläufig von der ...

mehr