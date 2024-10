POL-HM: 14-jähriges Mädchen aus Holzminden vermisst

Hameln/Emmerthal (ots) - Am Freitag, dem 27.09.2024, gegen 23:45 Uhr ist es im Bereich des Parkplatzes am Bahnhofsplatz in Hameln zu einem Zusammenstoß zwischen einem weißen Audi Q7 und einem geparkten VW-Passat gekommen. Nach einem kurzen Gespräch der Beteiligten entfernen sich der Unfallverursacher und drei weitere Fahrzeuginsassen in dem Audi Q7 unerlaubt vom Unfallort. Der Unfallschaden wird auf über 1000 Euro ...

mehr